Sampdoria, Quagliarella: "Contro l'Inter faremo una partita seria, non possiamo permetterci figuracce"

SAMPDORIA

L'attaccante blucerchiato: "Mentalmente siamo leggeri, e contro la Fiorentina si è visto come faccia la differenza"

Sassuolo-Milan da un lato, Inter-Sampdoria dall'altro: lo scudetto passa dai campi di Reggio Emilia e Genova. Lo sa bene Fabio Quagliarella: "Sappiamo che ci guarderanno tutti, San Siro sarà pieno. Sappiamo di affrontare uno squadrone, l'Inter è forte, ma si è visto contro la Fiorentina che differenza faccia avere la testa leggera. E noi la abbiamo". L'attaccante quindi respinge ogni tipo di illazione: "La Samp farà una partita molto seria, non possiamo permetterci figure di m...". © Getty Images

Parlando a La Gazzetta dello Sport, Quagliarella traccia una sorta di bilancio della sua stagione: "Non posso più pretendere di giocare 38 partite, mi sono accontentato di giocare 4 minuti a Verona o 2 più recupero nel derby. Abbiamo avuto tanti infortuni, come Damsgaard e Gabbiadini, e a un certo punto serviva solo portare la barca in porto".