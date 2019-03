Samp, cessione più vicina: a Vialli la presidenza

20/03/2019

L'ex attaccante figura come uno dei tre amministratori di una società, la Sunrise Sport Limited, attraverso cui la York Capital girerebbe l'offerta per rilevare la Samp. Per questo, Vialli, cercato anche da Gravina per far parte dello staff azzurro di Mancini, avrebbe dato la sua disponibilità a entrare nell'operazione, passando poi alla gestione del club. Insomma, potrebbe tornare a Genova per ricoprire la carica di presidente blucerchiato e tentare di rinverdire i fasti di un'epoca d'oro. Con il benestare di Ferrero, alla ricerca di fondi per risolvere le sue pendenze e provare magari a prelevare il Palermo.