Morto Chiapuzzo, medico della Samp di Vialli e Mancini

IL LUTTO

E' morto a Pasturana (Alessandria) Andrea Chiapuzzo, ortopedico di fama internazionale e medico sociale della Sampdoria di Gianluca Vialli e Roberto Mancini. Aveva 90 anni; la morte non sarebbe collegata all'epidemia da coronavirus. Era stato primario del reparto al 'San Giacomo' di Novi Ligure, realtà che aveva reso un'eccellenza italiana.

"E' una grande perdita non solo per la città - sottolinea il sindaco Gian Paolo Cabella -; un punto di riferimento nel suo settore per anni, esperto in particolare nelle articolazioni dei calciatori. Professionista di indubbie qualità, l'ho conosciuto personalmente tra il 1985 e il 1986, da caposervizio del personale dell'ospedale e quando la sua Ortopedia era all'apice. Oggi alla guida del reparto c'è il figlio Enrico che, nell'estate scorsa, è rimasto praticamente da solo a presidiarlo per la carenza di organico. Lo stesso assessore regionale alla Sanità aveva verificato di persona. Un problema che, in queste settimane di emergenza coronavirus, è più che mai emerso in tutta la sua gravità".

Nel 1989 il professor Chiapuzzo aveva ricevuto il premio 'Torre d'Oro', destinato ai novesi che hanno contribuito al progresso civile della città.