La Sampdoria a Mihajlovic: "A presto, ti vogliamo bene"

Domenica alle 12:30 il Bologna ospiterà la Sampdoria al Dall'Ara: un'occasione per Sinisa Mihajlovic di riabbracciare la squadra che ha allenato dal 2013 al 2015 (oltre agli anni da calciatore). Il tecnico serbo è rientrato in ospedale per il terzo ciclo di cure contro la leucemia e i medici decideranno se lasciarlo andare in panchina solo a ridosso del match ma i blucerchiati gli hanno comunque voluto inviare un messaggio social: "Comunque andrà domenica, ti abbracciamo già così, noi e tutti i sampdoriani, come gli amici che si ritrovano e non si lasciano mai. A presto Sinisa, ti vogliamo bene".