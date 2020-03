Coronavirus, Ramirez denuncia: "La Sampdoria non ha nascosto nulla, altre squadre…"

Mentre la Serie A si chiede se sarà possibile finire la stagione in corso, da casa Sampdoria, precisamente da Gaston Ramirez, arrivano parole dure su come il mondo del calcio e alcune società hanno gestito l'emergenza coronavirus: "La Samp non ha tenuto nascosto nulla tante altre squadre sì e non lo capisco - ha detto il giocatore al Secolo XIX - È una mancanza di rispetto verso chi è stato trasparente e verso le persone che sono entrate in contatto con i contagiati. Rivelare di avere il virus non è una macchia sulla fedina penale, è questione di salute, di etica. Qualcuno pensa seriamente che in Serie A solo la Sampdoria abbia avuto 5, 6, 7 contagiati?".