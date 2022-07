Cessione Samp, avanti tutta: contratto preliminare già a fine agosto

CORDATA AMERICANA

L'identità dell'attore intenzionato a rilevare il club blucerchiato è ancora ignota, ma c'è già stato uno scambio di documentazione

Prendono quota le voci su una possibile cessione della Sampdoria: il club blucerchiato ha appena archiviato una stagione faticosa, culminata con la salvezza raggiunta per il rotto della cuffia. Ora i tifosi reclamano un cambio di rotta, che potrebbe arrivare grazie a un passaggio di consegne. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica infatti, la svolta per il passaggio di proprietà sarebbe imminente. Un contratto preliminare con una cordata americana - il cui nome rimane ancora ignoto - potrebbe essere già stipulato entro fine agosto. Il gruppo a stelle e strisce ha già fatto partire uno scambio di documentazione. Probabile l'avvento di Petrachi come ds.

Secondo La Repubblica, l'attore intenzionato a prendere controllo del club doriano risponderebbe a un identikit profondamente diverso da quello del fondo Elliott. Non si tratta di una cordata intenzionata a intervenire per mettere in sicurezza le finanze di un club, bensì di una realtà leader nel suo settore.

La provenienza, questa la si conosce, è quella degli Stati Uniti. Si vocifera di Dinan, ma fin qui sono trapelate poche informazioni utili a restringere il quadro dei potenziali interessati. Quello che è dato per certo, è che la cordata in questione ha in mente di affidare la carica di direttore sportivo a Gianluca Petrachi. La trattativa, ad ogni modo, procede spedita.