Mercato, Monza scatenato: aspettando Sensi è sprint per Candreva

MONZA

Nel mirino anche Pinamonti, Ranocchia è già arrivato: quello di Galliani è un mercato da… interista

Due colpi già ufficializzati e un mercato da big. Il Monza si affaccia alla prima storica partecipazione in Serie A con entusiasmo e grandi ambizioni. La rosa di Giovanni Stroppa, che esattamente un mese fa ha conquistato la promozione ai playoff, viaggia verso una minirivoluzione perché dopo Ranocchia e Cragno sono in arrivo altri rinforzi in tutti i reparti per un nuovo Monza senza limiti, come ha sottolineato Adriano Galliani in Regione a Milano, dove il club è stato premiato dopo la splendida stagione chiusa con il salto nella massima serie: “Non poniamo limiti alla provvidenza, vedremo cosa accadrà in futuro”.

E Galliani sembra non porsi limiti neanche sul mercato: Carboni del Cagliari, che firmerà un quinquennale (ai sardi 4 milioni più uno di bonus) e Casale del Verona, per cui c’è già l’accordo con l’Hellas ma bisogna battere la concorrenza di Lazio e Napoli, sono gli obiettivi primari per completare il pacchetto arretrato.

A centrocampo, dove dopo aver trovato l’accordo con l’Inter si attende la risposta definitiva di Stefano Sensi, il grande obiettivo è Matteo Pessina dell’Atalanta, ma intanto in questi giorni il club sprinta per Antonio Candreva. L'ex Inter è l'esterno ideale per il 3-5-2 di Stroppa e ha già manifestato il proprio gradimento per il club brianzolo, tanto che la trattativa con la Sampdoria potrebbe concretizzarsi a breve per una cifra vicina ai 2 milioni di euro.

Ranocchia, Sensi, Candreva… l’ex dirigente milanista Galliani per la prima stagione in Serie A del suo Monza punta quindi forte sull’Inter e lo conferma anche il nome in pole position per il ruolo di attaccante, quello di Andrea Pinamonti: “Buonissimo giocatore, ma molto molto costoso”, ha dichiarato l’ad biancorosso, che non ha chiuso del tutto le porte nemmeno all’ex capitano nerazzurro, Mauro Icardi: “Giocatore fuori portata, ma non ho mai detto che è impossibile”.

