Serie A: Salernitana-Monza 0-2, campani sempre più ultimi

SALERNITANA-MONZA 0-2

Maldini e Pessina nella ripresa regalano a Palladino la seconda vittoria di fila. Ancora una sconfitta per i campani, che rimangono a 13 punti in classifica

Dopo la vittoria contro il Milan, il Monza si ripete, batte 2-0 la Salernitana e inguaia ulteriormente i campani, sempre più ultimi e con un piede in Serie B. L'ex Djuric colpisce il palo dopo 2', Ochoa compie due parate super su Izzo e Gagliardini. Al 77' Tchaouna si fa murare due volte da Di Gregorio e un minuto dopo Maldini appena entrato sblocca il match, poi chiuso da Pessina con un delizioso tocco all'83'. Al triplice fischio dell'arbitro esplode la contestazione dei tifosi di casa.

LA PARTITA

Per la seconda volta in stagione il Monza vince due gare di fila, sale a quota 36 punti e inguaia sempre più una Salernitana rimasta in partita fino al gol di Maldini, arrivato dopo che Tchaouna aveva fallito le due occasioni più grandi create. Lo sliding doors è stato fatale ai campani, colpiti nel morale e poi crollati fino a prendere il secondo gol di Pessina che ha chiuso i conti. Palladino ripropone la difesa a 4 vista con il Milan e il suo Monza, pur senza incantare, dimostra di trovarsi bene anche con il nuovo modulo.

Liverani sceglie Manolas in difesa: il greco torna a giocare in Serie A dopo 884 giorni. In attacco tocca a Weissman, mentre Kastanos è preferito a Dia che si accomoda in panchina. Palladino conferma l'11 anti-Milan: conferma per la difesa a 4, Colpani, Valentin Carboni e Mota alle spalle di Djuric, il grande ex del match. La Salernitana sembra ancora sotto choc per la goleada rimediata contro l'Inter ma il Monza non riesce ad approfittarne, nonostante tre palle gol nei primi 6 minuti: al 2' strappo sulla destra di Birindelli e cross, mezza girata di Djuric che colpisce il palo esterno. Poi il bosniaco salta più in alto di Pellegrino ma di testa non trova la porta e al 6' straordinario riflesso di Ochoa che respinge la conclusione di Izzo da pochi passi. I padroni di casa provano a scuotersi e al 9' Kastanos spaventa Di Gregorio con un sinistro a lato di un soffio. Con il passare dei minuti, i ragazzi di Liverani prendono coraggio e la gara si fa equilibrata. Weissman davanti è sempre molto bravo nel pressing, Manolas tiene nei duelli di testa con Djuric e i brianzoli faticano a costruire azioni pericolose come nei primissimi minuti. Di Gregorio non deve effettuare alcuna parata, perché prima Weissman e poi Candreva non trovano lo specchio. Il Monza chiude la prima frazione in attacco: il colpo di testa di Izzo è facile per Ochoa, mentre Gagliardini in tuffo di testa su intuizione di Colpani conclude a lato.

Palladino lascia negli spogliatoi Colpani e mette muscoli a centrocampo inserendo Bondo, l'autore del 3-2 al Milan. L'equilibrio regna anche nella ripresa, anche se il Monza è più propositivo e la Salernitana rimane in piedi grazie al secondo miracolo di giornata di Ochoa, che respinge il tap-in di Gagliardini da pochi passi (56'). Palladino, però, pesca dalla panchina il jolly, Daniel Maldini, che rileva a metà ripresa Dani Mota: il figlio d'arte al 78' scambia con Gagliardini e fa secco Ochoa con un destro a giro, un minuto dopo la doppia chance di Tchaouna, murato da un grande Di Gregorio per il più classico dei 'gol sbagliato, gol subito'. La Salernitana subisce il colpo a un morale già molto basso per una classifica disperata e non ne ha più. Così passano 5' e Pessina innescato da Juric manda i titoli di coda sul match dell'ArechI dove esplode l'ira dei tifosi nei confronti dei propri giocatori.

LE PAGELLE

Ochoa 7,5 - Salvato dal palo dopo 2' sul colpo di testa di Djuric, il portiere messicano è poi protagonista di due parate mostruose: la prima su Izzo da pochi passi, poi si ripete sul tap-in di Gagliardini nella ripresa. Incolpevole sui gol subiti.

Weissman 6 - Bravissimo a fare il primo pressing sui difensori brianzoli, lotta su ogni pallone ma vede davvero poco la porta. Comunque una prova incoraggante.

Pasalidis 5 - Anello debole della difesa campana, soffre Dani Mota nel primo tempo e si fa saltare troppo facilmente dall'uno-due Gagliardini-Maldini che sblocca il match.

Maldini 7 - Primo gol con il Monza a quasi un anno di distanza dall'ultimo realizzato contro l'Inter quando giocava con lo Spezia. Gol tanto bello quanto importante

Djuric 7 - Il grande ex del match nei primi minuti va vicino al gol, ma il palo glielo nega. Poi il solito grande lavoro per la squadra, impreziosito dall'assist per Pessina.

Colpani 5,5 - Schierato largo a destra come contro il Milan, il giovane talento non brilla particolarmente anche se il suo cambio nell'interallo stupisce un po' tutti.

IL TABELLINO

SALERNITANA-MONZA 0-2

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7,5; Pasalidis 5, Manolas 6 (16' st Boateng 5,5), Pellegrino 5,5; Zanoli 6, Basic 5 (28' st Legowski 5,5), Coulibaly 5,5, Bradaric 5,5; Kastanos 6 (28' st Dia 6), Candreva 5,5; Weissman 6 (16' st Tchaouna 5,5). A disp.: Costil, Allocca, Sambia, Gomis, Martegani, Simy, Maggiore, Vignato, Ikwuemesi. All.: Liverani 5,5

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 7; Birindelli 6, Izzo 6 (28' st Kyriakopoulos 6), Pablo Marì 6 (22' st Caldirola 6), A. Carboni 6; Gagliardini 6, Pessina 7; Colpani 5,5 (1' st Bondo 5,5), V. Carboni 6 (37' st Akpa Akpro sv), Mota 6 (22' st Maldini 7); Djuric 7. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, D'ambrosio, Machin, Pedro Pereira, Bondo, Popovic, Colombo, Zerbin. All.: Palladino 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 33' st Maldini (M), 38' st Pessina

Ammoniti: Pasalidis (S), Pablo Marì (M), Izzo (M), Basic (S)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Tra le formazioni che non hanno ancora vinto nei cinque grandi campionati europei da inizio 2024, la Salernitana è quella che ha disputato più partite: otto (1N, 7P).

• La Salernitana ha vinto solo due delle 26 partite giocate in questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, nessuna delle 13 squadre che contavano al massimo lo stesso numero di successi a questo punto del torneo è poi riuscita a salvarsi al termine della stagione.

• Il Monza, imbattuto nelle ultime cinque giornate (3V, 2N), non infilava cinque risultati utili consecutivi in Serie A dal periodo tra settembre e ottobre – anche in quel caso il quinto della striscia arrivò contro la Salernitana.

• La Salernitana ha effettuato un solo tiro nello specchio negli ultimi quattro primi tempi di campionato (zero nel match di oggi); più in generale, solo l’Empoli (10) ha chiuso più volte la prima frazione senza centrare la porta avversaria rispetto ai campani (otto) nella Serie A 2023/24.

• Il Monza ha mantenuto la porta inviolata in ben quattro delle ultime cinque giornate di campionato, appena due clean sheet in meno di quelli arrivati nei primi 21 turni (sei). Inoltre, nessuna squadra ha registrato più clean sheet del Monza nel 2024 in Serie A: quattro, al pari del Torino.

• Per la prima volta in carriera, Daniel Maldini ha segnato almeno un gol e servito almeno un assist in una stagione di Serie A; inoltre, ben tre delle sue quattro marcature totali nella competizione sono arrivate in trasferta.

• Solo Cristian Volpato (classe 2003) e Lazar Samardzic (2002) sono più giovani di Daniel Maldini (ottobre 2001) tra i giocatori che sono andati a segno in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2021/22).

• Matteo Pessina non segnava in due gare di fila in Serie A da luglio 2020 e contro nessuna squadra ha fatto piú reti che contro la Salernitana nel torneo (tre, al pari di quelle realizzate al Sassuolo).

• Antonio Candreva ha raggiunto Andrea Pirlo e Goran Pandev (493) in 20a posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.

• Boulaye Dia ha tagliato il traguardo delle 50 gare giocate in Serie A, tutte con la maglia della Salernitana.