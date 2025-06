24 Ore di Le Mans: Ferrari, e tre! Vince la 499P AF Corse di Kubica, Ye e Hanson

Non chiamateli gregari, anzi! Dal rosso al giallo Modena, con un unico comun denominatore: Ferrari. Vince la macchina, vincono i piloti, stravince un campione: Robert Kubica. Per il polacco - quarant'anni suonati - l'attesa consacrazione di una carriera vissuta al top e con qualche rimpianto. Oggi, per lui, si chiude un cerchio: lo testimoniano le lacrime sul suo volto. La giusta ricompensa alla voglia di tornare a fare quello che più riesce meglio, dopo l’incidente nei rally datato 2011. Dal mancato passaggio in Ferrari in Formula 1 alla vittoria assoluta, con la stessa Ferrari, alla 24 Ore di Le Mans. Uno dei piloti più esperti del panorama affiancato a due giovani talenti, il cinese Ye (pilota ufficiale Ferrari) e il britannico Hanson. Dopo la sfortuna dello scorso anno la rivincita più bella per la 83!