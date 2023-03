Serie A, Salernitana-Bologna 2-2: Motta riprende due volte i granata

SALERNITANA-BOLOGNA 2-2

I campani passano in vantaggio con Pirola e Dia, ma Ferguson e Lykogiannis evitano il ko ai rossoblù

© Getty Images 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nella ventisettesima giornata di Serie A, finisce 2-2 tra Salernitana e Bologna. All'Arechi, la formazione di Motta riprende per due volte i granata, che passano in vantaggio prima con Pirola (7'), poi con Dia (64'), prima di subire il pareggio di Ferguson (11') e Lykogiannis (73'). Un punto che porta i felsinei a quota 37 insieme al Torino, mentre gli uomini di Paulo Sousa si portano a 27, momentaneamente a +8 sul Verona terzultimo.

LA PARTITA

Finisce 2-2 tra Salernitana e Bologna: un punto che sa di rimpianto per i campani, due volte in vantaggio e due volte ripresi dai felsinei. La sfida dell'Arechi parte forte: al 7', infatti, i granata passano in vantaggio con il colpo di testa di Pirola, al primo gol in Serie A, su calcio d'angolo battuto da Candreva. Tre minuti dopo, Mazzocchi sbaglia il possibile raddoppio solo davanti a Skorupski, poi gli ospiti pareggiano: cross di Kyriakopoulos e altra incornata, stavolta di Ferguson, che fa 1-1 all'11'. Passano dieci giri d'orologio e Motta perde Cambiaso, out per un problema muscolare: al suo posto Lykogiannis. Col passare dei minuti, gli ospiti prendono possesso della metà campo dei campani, che con Gyomber si salvano sul tentativo di Moro fermato dal difensore slovacco. L'ultimo brivido per la formazione di Sousa è un contatto in area tra Bradaric e Lykogiannis non sanzionato da Pairetto.

Nella ripresa, il Bologna ricomincia come nei primi 45 minuti, spingendo la Salernitana nella sua area di rigore. I cambi di Paulo Sousa, però, sembrano invertire la tendenza: dentro Piatek e Sambia, così al 64' arriva il secondo vantaggio granata firmato da Dia, che batte Skorupski grazie alla deviazione di Schouten. Appena dopo la rete subita, Motta inserisce Arnautovic e Orsolini, ma la partita dell'austriaco dura appena 16 minuti, poi un nuovo infortunio lo obbliga ad uscire, sostituito da Sansone. Nove minuti dopo il 2-1, arriva il definitivo pareggio, il terzo gol di testa di serata: lo trova Lykogiannis sul corner battuto dal connazionale ellenico Kyriakopoulos. Il finale non regala altri acuti: un punto che permette al Bologna di agganciare momentaneamente il Torino all'ottavo posto a quota 37 e la Salernitana di salire 27, a +8 sul Verona impegnato nello scontro diretto del Ferraris con la Sampdoria.

LE PAGELLE

Pirola 7 - Primo gol in Serie A con un perfetto colpo di testa, poi insieme ai compagni di reparto regge finché può, soprattutto nei duelli individuali.

Gyomber 6,5 - Tanti salvataggi decisivi, tra tiri deviati e tap-in mancati come quello di Moro.

Lykogiannis 7 - L'uomo della provvidenza: entra per sostituire Cambiaso e segna addirittura il 2-2, evitando il ko a Motta.

Arnautovic 5,5 - Ennesima giornata da dimenticare: la sua partita dura appena 16 minuti, poi un altro infortunio ferma l'austriaco, che sembra proprio non trovare pace.

IL TABELLINO

SALERNITANA-BOLOGNA 2-2

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 6; Daniliuc 6, Gyomber 6,5 (42' st Fazio sv), Pirola 7; Mazzocchi 6 (23' st Sambia 6,5), Bohinen 5,5 (11' st Vilhena 5,5), Coulibaly 6, Bradaric 5,5; Candreva 6,5 (42' st Botheim sv), Kastanos 5,5 (11' st Piatek 6); Dia 6,5. A disp.: Fiorillo, Sepe, Bronn, Ekong, Lovato, Maggiore, Iervolino, Nicolussi Caviglia, Bonazzoli, Valencia. All.: Paulo Sousa 6,5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Posch 6,5, Soumaoro 6,5, Lucumì 6, Cambiaso 6 (21' Lykogiannis 7); Moro 5,5, Schouten 6; Aebischer 6 (20' st Orsolini 6), Ferguson 7, Kyriakopoulos 6,5 (36' st Soriano 6); Barrow 5,5 (20' st Arnautovic 5,5, 36' st Sansone 6). A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Medel, Pyythia, Zirkzee. All.: Motta 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 7' Pirola (S), 11' Ferguson (B), 19' st Dia (S), 28' st Lykogiannis (B)

Ammoniti: Orsolini)

Note: recupero 2'+3'

LE STATISTICHE

Il Bologna è la prima squadra contro cui la Salernitana rimane imbattuta in tutte le sue quattro sfide casalinghe in Serie A.

Lewis Ferguson è il quarto giocatore scozzese capace di segnare almeno quattro gol in una stagione di Serie A, dopo Denis Law nel 1961/62 (10), Graeme Souness nel 1984/85 (5) e Aaron Hickey nel 2021/22 (5).

Boulaye Dia è il quarto giocatore ad andare in doppia cifra di gol in una stagione di Serie A con la Salernitana, dopo Renzo Merlin nel 1947/48 (10), Marco Di Vaio nel 1998/99 (12) e Federico Bonazzoli nel 2021/22 (10).

Boulaye Dia è stato ora coinvolto in 50 gol nei cinque grandi campionati europei (39 reti e 11 assist): 14 con la Salernitana in questo torneo, 26 col Reims e 10 col Villareal.

Il classe 2002 Lorenzo Pirola è il più giovane marcatore nella storia della Salernitana in Serie A (21 anni, 26 giorni).

La Salernitana ha pareggiato tre gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre.

Il Bologna ha pareggiato due gare di fila in Serie A per la prima volta con Thiago Motta in panchina (non ci riusciva dallo scorso settembre, con Sinisa Mihajlovic).

Giorgios Kyriakopoulos ha servito due assist nello stesso incontro per la seconda volta in Serie A (la precedente il 16 gennaio 2022, contro il Verona, con il Sassuolo).

Il gol di Charalampos Lykogiannis su assist di Giorgios Kyriakopoulos è il primo di un giocatore greco su assist di un altro greco in Serie A dal 14 dicembre 2014 (in quel caso Christodoulopoulos dopo il passaggio vincente di Tachtsidis contro l’Udinese con il Verona).

Prima di Lorenzo Pirola, l'ultimo giocatore della Salernitana a segnare di testa in Serie A era stato Milan Djuric, il 24 aprile 2022 contro la Fiorentina.

Antonio Candreva è stato coinvolto in tre gol nelle sue ultime due presenze in Serie A all'Arechi (una rete e due assist), dopo che aveva servito appena un passaggio vincente nelle precedenti 11 in questo stadio con la Salernitana.

Antonio Candreva (459) ha eguagliato oggi Daniele De Rossi, Sergio Pellissier e Altafini (tutti a 459) in 31ª posizione tra i giocatori con più presenze nella storia della Serie A.