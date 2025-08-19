Logo SportMediaset
La Vuelta parte da Torino: Grattacielo Piemonte quartier generale

19 Ago 2025 - 23:57

La partenza italiana della Vuelta a España 25 è fissata da Torino Venaria Reale il 23 agosto. Il quartier generale della manifestazione sarà al Grattacielo Piemonte, sede istituzionale della Regione, che dal 20 al 22 agosto ospiterà riunioni tecniche, briefing operativi e incontri ufficiali. In un'unica sede saranno riuniti organizzatori spagnoli, referenti regionali, autorità locali, squadre partecipanti e operatori del settore. "Il Grattacielo Piemonte - afferma il presidente della Regione Alberto Cirio, con l'assessore allo Sport Paolo Bongioanni - è la casa di tutti i piemontesi e in questi giorni diventa anche la casa della Vuelta 25. Trasformare il cuore istituzionale del nostro territorio nel quartier generale della corsa ciclistica spagnola più importante è una scelta che va oltre la logistica: è un segnale chiaro dell'apertura del Piemonte all'Europa, alla collaborazione tra istituzioni, alla valorizzazione dello sport come strumento di promozione territoriale. Abbiamo voluto che l'intera macchina organizzativa trovasse spazio qui per sottolineare quanto crediamo in questo evento e nel suo potenziale. È un segnale concreto dell'impegno con cui stiamo lavorando per fare della nostra Regione un punto di riferimento per i grandi eventi".

