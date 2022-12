Salernitana, ecco Ochoa: "Convinto dal progetto, stimolante giocare col Milan"

SALERNITANA

Il portiere messicano si presenta: "L'obiettivo è conquistare la salvezza il prima possibile"

Il casa Salernitana è il giorno di Guillermo Ochoa, il portiere messicano acquistato per sopperire alla lunga assenza del titolare Sepe. "L'obiettivo? Salvarci il prima possibile. Dobbiamo fare in modo che questa squadra resti in serie A quanto più tempo possibile - ha detto l'esperto estremo difensore - Quando si è presentata la possibilità di giocare nella serie A italiana non potevo dire di no. Il direttore sportivo mi ha spiegato quale sia il progetto della Salernitana nel medio-lungo termine e mi sono sentito subito coinvolto. Avevo altre soluzioni per continuare la mia esperienza in altri paesi e in altri campionati, ma appena è finita la coppa del mondo ho avvertito la voglia di sposare un progetto ambizioso, interessante. Sono veramente contento di essere qui, porto la mia esperienza all'interno del gruppo e spero di poter dare un grande contributo anche sul rettangolo verde". Per Ochoa la prima in Serie A sarà contro il Milan alla ripresa del campionato: "Con il Milan sarà una partita difficile per tutti, è una grande squadra con giocatori forti e grandi ambizioni. Penso sia stimolante cominciare l'anno con una sfida così, vogliamo prepararci bene per fare una bella partita nel nostro stadio con la nostra gente".

Uno dei motivi che hanno convinto Ochoa a sposare il progetto della Salernitana è il calore dei tifosi. "La passione dei tifosi della Salernitana è simile a quella che si trova in Sud America o in Messico, una delle prime cose che ho fatto è stato vedere i video della Curva Sud. Per qualcuno che viene da un altro continente è bellissimo giocare in questa atmosfera - ha aggiunto il portiere messicano - Ho avuto la fortuna di giocare in diversi campionati in Europa e il calcio italiano mi ha sempre attirato perché ci sono sempre stati grandi campioni. Essere qui è una grande opportunità per la mia vita. Ho trovato una squadra con molto talento e qualità, abbiamo giocatori con il desiderio di crescere e credo si possa fare bene per il presente e il futuro della Salernitana. Mi hanno aiutato tutti a farmi integrare subito nel gruppo".

