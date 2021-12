Salernitana: due proposte d'acquisto arrivate, se ne attendono altre

Sono ore frenetiche per la cessione della Salernitana. Il futuro del club resta appeso a un filo, a poche ore dalla scadenza del termine fissato dalla Figc per il passaggio delle quote societarie a un nuovo proprietario, che scongiuri l'ipotesi dell'esclusione dal campionato di Serie A. Qualcosa, tuttavia, si muove. Due proposte sono al momento arrivate sul tavolo dei trustee, una dal notaio Roberto Orlando e l'altra dall'imprenditore Danilo Iervolino, fondatore dell'Università Telematica Pegaso. Per quest'ultimo si parla di un'offerta di circa 10 milioni di euro.

Getty Images