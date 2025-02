Serie B: lo Spezia cade col Catanzaro, torna a vincere il Palermo

BRESCIA-SUDTIROL 0-0

Non si fanno male Brescia e Sudtirol, la sfida finisce 0-0. L’avvio vive su ritmi molto bassi, con le occasioni che latitano. Poco prima della mezzora di gioco i lombardi vanno ad un passo dal vantaggio, ma il colpo di testa di Calvani viene salvato sulla linea da Odogwu. L’attaccante degli ospiti torna protagonista agli sgoccioli del primo tempo con l’assist per l’1-0 di Merkaj, ma il gol altoatesino viene annullato per un tocco di mano proprio di Odogwu. L’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Per tutto il secondo tempo gli uomini di Maran spingono alla ricerca del gol partita, con gli ospiti che si chiudono e si concentrano sulla fase difensiva. La squadra di Castori alza il muro nel finale, con l’incontro che tramonta in parità. Brescia e Sudtirol si dividono la posta in palio: i biancoblu salgono a 30 punti, uno in più rispetto ai 29 degli altoatesini (in zona play-out).