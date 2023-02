Salernitana, l'addio di Nicola: "Sarò per sempre vostro tifoso appassionato"

Davide Nicola manda il suo messaggio d'addio alla Salernitana. Nella serata di mercoledì è arrivata l'ufficialità dell'esonero e, contestualmente, è stata annunciata la sua sostituzione con Paulo Sousa. Nessun dietrofront questa volta, al contrario di quanto avvenuto un mese fa, quando il presidente Iervolino tornò sui suoi passi due giorni dopo aver annunciato la separazione col tecnico piemontese. "Quando si iniziano certe avventure non si contempla una crisi e tantomeno un addio - le parole di Nicola sul suo profilo Instagram -. Da oggi non sarò più l’allenatore della Salernitana, ma resterò per sempre un suo tifoso appassionato. Quando sono arrivato il club era con un piede e mezzo in Serie B. Insieme abbiamo fatto avverare un miracolo sportivo di cui andrò fiero per tutta la vita. Vi auguro di piangere di gioia ancora per la vostra, anzi nostra Salernitana".