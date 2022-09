Nicola applaude il Var: "Così il calcio è credibile, Bonucci è in fuorigioco"

Il gol annullato a Milik nel finale per fuorigioco di Bonucci farà discutere a lungo, ma per Davide Nicola la scelta presa dal Var è stata giusta. Il tecnico della Salernitana è potuto così uscire dallo Stadium con un punto: "Il Var ha dimostrato che questo gioco ha credibilità. Bravi anche gli arbitri". Per l'allentore non c'è storia: "Dal momento che è intervenuto un calciatore per prendere la palla è fuorigioco", le parole a Dazn.