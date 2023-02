Salernitana, De Sanctis annuncia Paulo Sousa: "Accordo fino a giugno con opzione per altri due anni"

SALERNITANA

Il ds del club campano: "Nicola? Non è il momento di parlarne. Ora servono fatti e risultati"

© Getty Images Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis dà il benvenuto al nuovo allenatore Paulo Sousa. "Paulo Sousa è arrivato. La firma è prossima, ci sono dei dettagli che gli avvocati stanno valutando. Bisogna scrivere bene il tutto. Firma fino a giugno con opzione per altri due anni. Dello staff della società restano tutti. A breve arriverà l'esonero ufficiale di Nicola - ha spiegato ai giornalisti presenti -. Quello di Paulo Sousa è un profilo internazionale, grande esperienza e conoscitore di calcio. C'è convinzione che possa darci una mano sin da subito. Il progetto potrebbe allungarsi ma bisogna essere tutti felici nei prossimi mesi. Non è un mistero che abbiamo ascoltato altri candidati, a Sousa gli va riconosciuto che ha voluto fortemente la Salernitana, come anche altri".

De Sanctis ha dribblato la domanda sul secondo esonero stagionale di Nicola. "Non è il momento di parlarne. Ora servono fatti e risultati. Aggiungere parole vuol dire creare disaffezione da parte dei tifosi. Nell'ultima parte di stagione tutti non abbiamo fatto un buon lavoro, a Nicola va il ringraziamento dei 21 punti che non sono pochi. Ora dobbiamo arrivare alla salvezza il più lontano possibile dalle ultime partite. I tifosi hanno esigenza di vedere una Salernitana più brillante e che faccia più punti, ora servono i fatti. Sabato ci sarà la conferenza pre-partita di Sousa".