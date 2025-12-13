Logo SportMediaset

Formula 1
FIA AWARDS

Polvere di stelle: Norris e la McLaren al centro della festa, Ferrari si consola con i titoli Endurance

Serata di gala a Tashket per la premiazione di tutti i campioni FIA del 2025

di Stefano Gatti
13 Dic 2025 - 10:46
© Getty Images

© Getty Images

La stagione 2025 del motorsport si è conclusa con la cerimonia dei FIA Awards che nella serata di venerdì 12 dicembre ha riunito campioni e stelle provenienti dalle sette categorie del Campionato Mondiale FIA davanti a duemilacinquecento appassionati di motorsport nella Humo Arena di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. I trofei storici sul palco ai FIA Awards sono il culmine di quel sogno che diventa realtà. Il tema della serata - Sogni di un Campione - è stato intrecciato nello spettacolo avvincente che raccontava la storia delle stagioni epiche del 2025 in cui diversi Campioni del Mondo hanno conquistato la vittoria nell'ultimo giorno delle rispettive campagne. Sono stati nuovamente assegnati i premi per il Rookie of the Year FIA e per i premi Action of the Year, votati dai tifosi sui canali social della FIA in ogni categoria del Campionato del Mondo.

© Getty Images

© Getty Images

All'apice della serata Lando Norris ha ricevuto la coppa per il suo primo titolo di campione del mondo di Formula Uno. Il team McLaren ha conquistato il trofeo Costruttori per la seconda volta consecutiva in grande stile fin dal Gran Premio di Singapore. Sul palco insieme a Norris e al suo compagno di squadra Oscar Piastri sono salti con Zak Brown e Andrea Stella.  

© Getty Images

© Getty Images

Fin dai suoi primi giorni, il motorsport ha sempre spinto in avanti il progresso e per onorare coloro che non solo hanno creato corse migliori, ma hanno migliorato tutte le nostre vite, il FIA President's Innovation Award di quest'anno è andato a una figura davvero leggendaria: Enzo Ferrari. Il premio è stato conferito a Piero Ferrari, che al momento della consegna era affiancato da Charles Leclerc.  

È stata una serata di festa per la Ferrari anche nel Campionato Mondiale FIA di Endurance. La Scuderia ha conquistato sia il titolo Costruttori, sia quello Piloti con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado che, al volante della 499P numero 51 hanno preceduto nella classifica finale l'esemplare gemello di AF Corse contraddistinto dal numero 83 e quello numero 50 dei loro stessi compagni di squadra.  

Nel mondo off-road e rally è stato il costruttore giapponese Toyota a volare ancora una volta in alto, con i team Toyota Gazoo Racing che hanno trionfato nei Campionati FIA World Rally e World Rally-Raid nel 2025. Sebastien Ogier ha conquistato il nono titolo piloti nel Campionato Mondiale Rally FIA, eguagliando il primato di Sebastien Loeb. Primo titolo invece per il suo copilota Vincent Landais che ha ricevuto per la prima volta il trofeo di Campione del Mondo. 

© FIA Press Office

© FIA Press Office

A conquistare il titolo piloti nel Campionato Mondiale FIA Rally-Raid è stato Lucas Moraes, Navigator's Championship per la seconda stagione consecutiva a Edouard Boulanger. Johan Kristoffersson ha ritirato la coppa per il suo ottavo (!) titolo iridato nel World Rallycross. 

Tornando alle corse su circuito, primo titolo iridato per Oliver Rowland nel Campionato del Mondo di Formula E. Scofitta dalla Nissan nella corsa al titolo piloti, Porsche si è rifatta aggiudicandosi sia il titolo Team che quello Costruttori. 

Il Rookie dell'Anno FIA è sempre un indicatore per la futura celebrità, premiando quei piloti che si distinguono davvero nella loro prima stagione in una nuova categoria. A succedere a campioni del calibro di Max Verstappen, Charles Leclerc e Oscar Piastri è stato il neocampione FIA di Formula 3 Rafael Câmara.

Per quanto riguarda il karting, il britannico Noah Baglin ha iniziato il suo percorso verso il vertice del motorsport con la vittoria nella categoria OK-Junior, mentre il belga Thibaut Ramaekers e l'olandese Senna van Walstijn hanno conquistato rispettivamente il titolo nelle classi OK e KZ. 
 

fia awards
norris
mclaren
centro
festa
ferrrari
titoli

