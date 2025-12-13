Polvere di stelle: Norris e la McLaren al centro della festa, Ferrari si consola con i titoli Endurance

La stagione 2025 del motorsport si è conclusa con la cerimonia dei FIA Awards che nella serata di venerdì 12 dicembre ha riunito campioni e stelle provenienti dalle sette categorie del Campionato Mondiale FIA davanti a duemilacinquecento appassionati di motorsport nella Humo Arena di Tashkent, capitale dell'Uzbekistan. I trofei storici sul palco ai FIA Awards sono il culmine di quel sogno che diventa realtà. Il tema della serata - Sogni di un Campione - è stato intrecciato nello spettacolo avvincente che raccontava la storia delle stagioni epiche del 2025 in cui diversi Campioni del Mondo hanno conquistato la vittoria nell'ultimo giorno delle rispettive campagne. Sono stati nuovamente assegnati i premi per il Rookie of the Year FIA e per i premi Action of the Year, votati dai tifosi sui canali social della FIA in ogni categoria del Campionato del Mondo.