Countdown Salernitana, dentro o fuori in 48 ore: attesa per due offerte

IL CASO

Venerdì scadono i termini per presentare un preliminare di vendita ai trustee

In casa Salernitana è scattato il countdown finale per evitare di scrivere la pagina più triste della storia del club. Venerdì scadranno infatti i termini per presentare un preliminare di vendita e le prossime 48 ore saranno cruciali per raccogliere le offerte irrevocabili dotate delle necessarie garanzie e definire il futuro della società. Una situazione che tiene tutti i tifosi granata col fiato sospeso e al momento lascia ancora aperto qualsiasi scenario. Getty Images

Calendario alla mano, per la "sopravvivenza" della Salernitana il tempo stringe e a breve serve almeno una seria proposta d’acquisto in grado di rispondere ai severi criteri decisi dai trust. Visti i tempi, si punta a un eventuale atto notarile che porterebbe a una proroga di 45 giorni per concludere poi tutte le questioni burocratiche necessarie al passaggio di proprietà. Ad ogni modo, tutto dovrà essere deciso entro la mezzanotte del 31 dicembre e c'è una città intera col fiato sospeso. In due giorni, del resto, c'è da salvare una società calcistica con una storia centenaria.

Nel dettaglio, nelle prossime 48 ore sul tavolo dei trustee sono attese due offerte credibili. Dopo il dietrofront del gruppo Implenia, restano ancora in gioco la cordata lussemburghese capeggiata da Francesco Di Silvio e il gruppo di imprenditori salernitani e campani sollecitati da Domenico Cerruti e tra cui figurerebbe anche Francesco Agnello, napoletano di Torre Annunziata che opera nel settore della distribuzione delle acque.

Infine, in extrema ratio, si registra anche l'iniziativa di due professionisti salernitani (il notaio Orlando e l'avvocato Tedesco), che il prossimo 31 dicembre sarebbero intenzionati a depositare un'offerta simbolica per tentare di salvare almeno il titolo sportivo.