Zaniolo-Roma, scontro totale: pronta la causa per mobbing

Secondo Il Messaggero il giocatore ha contattato un pool di avvocati e all’orizzonte c’è l’ipotesi di un contenzioso legale, informata anche l'Assocalciatori. Intanto il classe '99 si allenerà a Trigoria in orari diversi dai compagni

La storia d'amore tra Nicolò Zaniolo e la Roma, che solo la scorsa estate festeggiavano la vittoria della Conference League, finisce nel peggiore dei modi. E forse finirà in tribunale. Il mercato ormai si è chiuso e l'azzurro, che aveva chiesto la cessione ma rifiutato il Bournemouth (salvo poi ripensarci) sperando nel Milan, è stato escluso dal progetto tecnico su decisione dell'allenatore Mourinho e del presidente Friedkin. In mezzo le follie degli ultimi giorni, con i tifosi che minacciano sotto casa il classe 1999 e la fuga a La Spezia, ma ora, secondo Il Messaggero, l'attaccante si prepara a far causa al club giallorosso

Secondo il quotidiano romano, l'entourage del calciatore avrebbe già contattato un pool di avvocati pr occuparsi del caso, mobbing e pressioni psicologiche nei confronti del calciatore sarebbero le accuse ipotizzate. Inoltre, sarebbe stata informata anche l'Assocalciatori, presieduta da Umberto Calcagno.

Secondo la famiglia del calciatore, il massacro mediatico che ha coinvolto Nicolò negli ultimi giorni sarebbe stato innescato dalla Roma e il suo entourage avrebbe prodotto un fascicolo che raccoglie i fatti accaduti negli ultimi giorni: gli striscioni, le frasi contro la madre e la famiglia, le minacce.

L’ipotesi di un contenzioso legale rimane in piedi, ma sarà difficile per il calciatore ottenere qualcosa perché qualche giorno fa Mourinho ha detto che è stato lui a chiamarsi fuori ("Non vuole giocare da un mese, vuole andare via, mi chiede di non convocarlo"), e nessuno lo ha smentito. Nemmeno la madre, Francesca Costa, che ieri ha detto che Nicolò è grande e sa difendersi da solo.

Se invece si arrivasse davvero fino in tribunale, il giocatore potrebbe anche ottenere la rescissione del contratto, ma intanto vivrà questi mesi da separato in casa e perderà anche la maglia della Nazionale. Come scrive Il Corriere dello Sport, Zaniolo, che è rientrato nella Capitale, nei prossimi giorni si allenerà a Trigoria, ma in orari stabiliti e diversi da quelli del resto della squadra.

