Zaniolo, scontro frontale con la Roma: non si è presentato a Trigoria per gli allenamenti

IL CASO

L'assenza di oggi non è di comune accordo con la società giallorossa: il calciatore rischia una pesante multa

© Getty Images E' rottura totale fra la Roma e Nicolò Zaniolo, che oggi non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Un assenza non concordata con la società, dopo che ieri il 23enne calciatore aveva chiesto e ottenuto un permesso per staccare la spina e allontanarsi dalla città in seguito alle minacce ricevute sotto casa nella notte fra domenica e lunedì. Zaniolo, che ha rifiutato la cessione in Premier League al Bournemouth, rischia severi provvedimenti disciplinari da parte della Roma.

Solo contro tutti. Zaniolo ha fatto terra bruciata attorno a sé ed è stato scaricato da tutto l'ambiente della Roma, società, tecnico e tifosi. Una frattura insanabile che ha esasperato gli animi, a tal punto che il calciatore è dovuto scappare a La Spezia per ritrovare un po' di serenità. Finito fuori dal progetto giallorosso, Zaniolo è atteso da un lungo braccio di ferro con la Roma, a meno che non arrivi una cessione già in questa sessione di calciomercato. Ipotesi complicata, perché mancano davvero poche ore alla chiusura. Quel che è certo è che il calciatore non vestirà più la maglia giallorossa e l'estate prossima verrà sancito il divorzio per il bene di tutti.

Vedi anche roma La Roma esclude Zaniolo dal progetto tecnico LO SFOGO DELLA MAMMA

"Prima erano soltanto i laziali, adesso pure i romanisti se la prendono con mio figlio, che disastro. Non mi piace questo silenzio, ma il procuratore Vigorelli non vuole che parli e poi Nicolò ormai ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo, non ha bisogno di me". Così al Corriere della Sera Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, commentando il momento molto delicato che sta vivendo il classe '99.

Vedi anche roma Roma, striscione contro Zaniolo al Colosseo: "Traditore, m***a senza onore!"