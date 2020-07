Zaniolo, fine di un incubo. Torna in campo dopo quasi sei mesi

174 giorni dopo il terribile infortunio rimediato contro la Juventus, Nicolò Zaniolo torna a vivere. Al 65' della partita del San Paolo contro il Napoli, Fonseca decide di sostituire Kluivert e mette in campo il giovane gioiello giallorosso. Un momento fondamentale per lui e per il calcio italiano. Il 12 gennaio scorso ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Un infortunio grave che però non ha intaccato il morale del giocatore che, grazie all'impegno messo durante il periodo della rieducazione, è riuscito a tornare in campo. E la Roma, così come tutto il calcio italiano, può riabbracciare una grandissima promessa.