Sassuolo, Laurientè e Sebastiano Esposito al rientro contro la Lazio

Contro la Lazio capolista, il tecnico del Sassuolo, Aquilani deve decidere se concedere un turno di riposo a Berardi schierando al suo posto Volpato. Una scelta non facile come non facile è il momento della squadra neroverde con un solo punto in quattro partite. Nella sfida casalinga ai biancocelesti di Gattuso tra i pali conferma per Turati in deciso vantaggio su Muric. In difesa torna lo schieramento a quattro, con Cinquegrano a destra, Doig a sinistra, con Caleta- Car e Odenthal centrali. Uomini contati nel reparto arretrato: vista l' assenza di Leysen, saranno da valutare le condizioni di Idzes. A centrocampo si candida Lipani accanto e Matic e Thorstvedt, Adzic e Bakola più defilati. In attacco con il dubbio Berardi, dopo la panchina di Como pronti a tornare dall'inizio Laurientè e Sebastiano Esposito.