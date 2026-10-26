Milan, l'emergenza continua: nessun recupero e anche Loftus-Cheek ko, fuori almeno un mese

Rabiot? Gila? Moreira? Nessuno. Ruben Amorim sperava di poter recuperare qualcuno degli infortunati in vista dell'infrasettimanale contro il Bologna ma, a oggi, nessuno di loro dovrebbe tornare a disposizione, nemmeno il difensore e l'esterno che sembravano sulla via del rientro. Anzi. Ai già molti infortuni (Saelemaekers, Gabbia, Chukwueze, P. Terracciano, Moreira, Gila e Rabiot), si è aggiunto anche Ruben Loftus-Cheek, che ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra durante la gara contro l'Udinese. Per l'inglese è previsto un esame di controllo tra due settimane e sarà difficile rivederlo in campo prima di un mese. Per Amorim quindi, anche mercoledì formazione pressoché obbligata, con turnover molto ridotto nonostante l'imminenza del derby di sabato.