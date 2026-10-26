Figc: Galliani si tessera con l'Enotria, attesa per il vertice informale tra club

26 Ott 2026 - 18:29
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Galliani © Getty Images

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Adriano Galliani si è ufficialmente tesserato come dirigente accompagnatore per l'Enotria 1908, una società dilettantistica di Milano. Lo apprende l'ANSA. È un passaggio formale, necessario per la candidatura dell'ex amministratore delegato di Milan e Monza alla presidenza della Figc. Intanto c'è attesa per il vertice informale in programma domani tra i club indecisi di Serie A. Una decina di società è al bivio, tra l'appoggiare nuovamente Giovanni Malagò oppure virare sul senatore di Forza Italia.

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