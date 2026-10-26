Cremonese, nominato il nuovo presidente

La Cremonese "comunica che, nella giornata odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel corso della seduta è stato nominato il dott. Maurizio Calcinoni nuovo Presidente del club grigiorosso. Nel ruolo di vicepresidente è stato nominato il dottor Costantino Vaia. Il dott. Uberto Ventura anche in questo mandato ricoprirà l’incarico di Amministratore Delegato. Sono stati inoltre confermati i consiglieri: dott. Maurizio Ferraroni, avv. Giovanni Benedini, sig. Giuseppe Carletti, avv. Roberto Zanchi e dott. Mario Vergna".