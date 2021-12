Totti, super contratto da 5 milioni ma la Roma non c'entra...

CRIPTOVALUTE

Digitalbits ha scelto l'ex bandiera giallorossa come nuovo "ambassador"

E' tornato all'Olimpico e si è commosso per l'ovazione che il popolo giallorosso gli ha tributato. Un futuro alla Roma, però, non è al momento negli obiettivi immediati di Francesco Totti, anche se la cena post partita con i Friedkin ha rilanciato le solite, ovvie, congetture sul ritorno del figliol prodigo. La notizia delle ultime ore che lo riguarda è invece quella legata all'accordo con Digitalbits, la società che è main sponsor della Roma e che anche nell’Inter ha il proprio logo nella manica.

Il marchio di criptovalute, come riportato dal quotidiano Il Tempo, lo ha scelto come nuovo “ambassador” con un contratto di almeno 5 milioni di euro complessivi grazie a una collaborazione pluriennale, che potrebbe salire fino a 8 milioni nel corso degli anni. La presentazione nelle prossime ore in centro (via Tomacelli), dove verranno svelati i dettagli della collaborazione tra Totti e Digitalbits.