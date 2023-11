Totti: "Lukaku-Dybala è la coppia più forte del campionato"

OSPITE ALLA BOBO TV

L'ex numero 10 ospite della Bobo Tv: "Io alla Roma? I matrimoni si fanno in due"

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Francesco Totti, ospite della Bobo Tv, ha speso parole al miele per la coppia di attaccanti della Roma, Lukaku-Dybala. "Dybala è il fulcro di questa squadra, e poi c'è la forza di Lukaku - ha spiegato l'ex capitano -. Da ex calciatore dico che è la più forte coppia del campionato, è perfetta. Spero che ce lo dimostrino di più. Dipende tutto dai problemi fisici di Dybala. Se arrivano 4 o 5 palle a Lukaku, una la butta dentro". Su un suo possibile ritorno in società: "Basta, ogni volta questa domanda. Io per la Roma ci sarò sempre, ho dato sempre tutto e darò tutto. Anche se non ci sono dentro è come se ci fossi. Ma i matrimoni si fanno in due".

Come spesso già espresso in altre interviste, Totti elogia José Mourinho e lo invita a rimanere a Roma. "Lui per me è uno dei più grandi allenatori in circolazione al mondo. Chapeau. Lui ti ha portato a due finali europee in due anni, non è mai successo alla Roma. Solo per questo va elogiato - ha aggiunto il Pupone -. Io che sono tifoso della Roma lo ringrazio a vita per questo, poi se quest'anno riesce a portarti in Champions... La Roma è una grande squadra e deve avere un grande allenatore come Mourinho. Io sono contento se resterà, se va via spero che arrivi uno alla sua altezza. Da quando è arrivato Mourinho c'è il sold out anche nelle partite meno importanti. Ci sarà un motivo, no?".

Vedi anche roma Totti-Spalletti, incrocio al telefono: fissato incontro per la pace Il derby di domenica non ha impressionato Totti, che però crede nel quarto posto. "Nel derby di ieri, nessuno ha tirato in porta degli attaccanti della Roma. Solo Karsdorp c’è riuscito. La Roma è attrezzata per arrivare tra le prime quattro. Dopo diversi anni che non ti sei qualificato, è il momento giusto per tornare in Champions. Ci sono stati acquisti importanti. Se si trova l’amalgama giusta, si può arrivare tra le prime quattro. Detto questo, ci vuole qualche cambio. A gennaio, da quello che so io, sarà difficile acquistare qualcuno. Per me gli acquisti di gennaio cambiano poco”.