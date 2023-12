Roma, Tiago Pinto: "Ora basta! Mou non ha offeso nessuno, c'è chi fa peggio"

ROMA

Il gm giallorosso prima della sfida col Sassuolo: "Procura? Non abbiamo ricevuto nulla"

Tiago Pinto è tornato sulle parole di José Mourinho prima di Sassuolo-Roma e ha difeso a spada tratta il suo allenatore: "Voi ormai mi conoscete e sapete che io cerco di non alimentare le questioni extra campo - le parole del gm giallorosso a Dazn -. Ora però è il momento di dire basta. Inchiesta della procura? Fino ad adesso non abbiamo ricevuto niente, mi fido del buonsenso della procura. In questo inizio di campionato abbiamo visto allenatori con atteggiamenti molto più brutti di quelli di Mourinho e non è successo nulla. Basta andare sui social per vedere degli esempi. Ho visto nei prepartita degli allenatori che commentano le designazione e nessuno dice niente. Quello che ha detto ieri Mourinho non è un’offesa a nessuno".

"Quest’arbitro non ci ha mai diretto - ha proseguito -. Se veniamo qua a parlare dobbiamo dire quello che vogliono loro. Ci sono persone che appena parla Mourinho sono lì pronte a commentare: se commenti le parole di un altro hai tre notizie, se commenti quelle di Mou ne hai trecento. Ora basta. Noi stiamo pure cambiando il nostro atteggiamento. Se un allenatore come lui non può usare espressioni emozionali, allora non so più cosa dire".