Serie A, Spezia-Roma 0-1: giallorossi passano su rigore al 99’  

Contro una squadra ridotta in dieci uomini per tutta la ripresa (espulso Aiman) la squadra di Mourinho, fermata da Provedel e dai pali, vince nel finale con il rigore di Abraham

La Roma ottiene la vittoria al fotofinish sul campo dello Spezia e si rilancia in chiave Europa. Primo tempo vivace al Picco, con gli ospiti che vanno più volte vicino al gol (palo di Pellegrini). In superiorità numerica dopo l’espulsione di Amian, i giallorossi centrano ancora un legno con Cristante, sono fermati da un ottimo Provedel ma, in un finale convulso, passano 1-0 su rigore al 99’: fallo di Maggiore su Zaniolo e trasformazione di Abraham.

LA PARTITA

Terza sconfitta consecutiva per lo Spezia. Ed è quella che forse fa più male visto che la squadra ligure aveva resistito per oltre 55 minuti in inferiorità numerica ed è invece costretta a capitolare nel finale. La Roma torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi in campionato e rilancia le proprie ambizioni europee.



Dominio territoriale dei giallorossi nel primo tempo. Mancini impegna subito Provedel in avvio di match, poi Abraham (due volte) e Pellegrini non riescono a non inquadrare lo specchio della porta. Quest’ultimo colpisce anche un palo clamoroso al 18’ dalla distanza, mentre sulla ribattuta l’attaccante inglese viene stoppato molto bene dal portiere dei padroni di casa. Sul fronte opposto, l’unico pericoloso è Verde, il quale mette di poco sul fondo con un sinistro ravvicinato e poi su punizione. Proprio allo scadere del primo tempo, però, gli uomini di Thiago Motta sono costretti a restare in dieci uomini per via dell’espulsione di Amian (doppio giallo) dopo un fallo su Pellegrini. Il numero 7 della Roma è attivissimo anche a inizio ripresa: cross con il contagiri per la testa di Abraham. In superiorità numerica diventa quasi un bombardamento quello della formazione di Mourinho, oggi squalificato: Zaniolo viene stoppato alla grande da Erlic, mentre Cristante centra il secondo palo dei giallorossi.



Botta e risposta tra Nzola e Vereout poco prima del 60’: la botta dello spezzino viene parata da Rui Patricio, il tiro a giro del francese termina fuori di un soffio. Il duello Provedel-Pellegrini prosegue a metà della ripresa e viene ancora vinto dal primo, il quale nega la gioia del gol anche su Zaniolo. A 10’ dalla fine sfiora l’eurogol Mkhitaryan. Pellegrini fa la barba al palo su una punizione dal limite. Nell’ultimissimo minuto di recupero succede (quasi) di tutto. Zaniolo colpisce due volte la traversa da posizione ravvicinata, ma il Var ravvisa un netto calcione rifilato da Maggiore sul volto del numero 22. Il rigore concesso alla Roma dall’arbitro Fabbri è inevitabile e Abraham trasforma al minuto 99 il penalty che vale tre punti pesantissimi (44 ora complessivi in classifica per Mou). Lo Spezia resta ferma a quota 26 per la terza settimana di fila.



LE PAGELLE

Provedel 6,5 – Salva lo Spezia in un paio di occasioni nel primo tempo su Pellegrini e Abraham, viene graziato da Veretout. ma si ripete alla grande sul capitano giallorosso e su Zaniolo. Per poco non prendeva anche il rigore di Abraham.

Verde 6,5 – È sicuramente il più attivo della formazione ligure nel primo tempo, andando anche vicino alla rete del vantaggio. L’espulsione di Agudelo “costringe” Thiago Motta a sostituirlo all’intervallo.

Amian 4,5 – Ingenui i due cartellini gialli rimediati nel giro di 5 minuti: prima rifila una gomitata su Zalewski, poi trattiene a metà campo Pellegrini.

Zaniolo 7 – Ottimo approccio del romanista, che subentra all’intervallo a Mancini e accende la ripresa con un paio di ottime giocate, prima di conquistare il rigore decisivo in pieno recupero.

Pellegrini 6,5 – Centra in pieno il palo con un missile da fuori area, non inquadra lo specchio della porta in un’altra occasione e si procura l’espulsione di Amian.

Abraham 6,5 – L’occasione più pericolosa che si costruisce se la divora a inizio ripresa, quando gira di testa a lato, da ottima posizione, un cross perfetto di Pellegrini. Non sembra la sua serata: poi il rigore trasformato al 99’ gli fa perdonare tutto.



IL TABELLINO

SPEZIA-ROMA 0-1

Spezia (4-3-3): Provedel 6,5; Reca 6, Nikolaou 6, Erlic 6, Amian 4,5; Bastoni 6 (18’ st Gyasi 6), Kiwior 6, Sala sv (13’ Maggiore 5); Agudelo 5,5, Nzola 6, Verde 6,5 (1’ st Ferrer 6). A disp.: Zoet, Zovko, Antiste, Bertola, Bourabia, P. Hristov, Kovalenko, Nguiemba, Strelec. All.: Thiago Motta 6

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio 6; Kumbulla 6, Smalling 6, Mancini 6 (1’ st Zaniolo 7); Zalewski 6 (35’ st Shomurodov sv), Mkhitaryan 6 (47’ st Bove sv), Cristante 6,5, Veretout 5,5 (23’ st El Shaarawy 6), Karsdorp 6; L. Pellegrini 6,5; Abraham 6,5. A disp.: Fuzato, Diawara, Ibañez, Keramitsis, Maitland-Niles, Carles Pérez, Viña, Volpato. All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti) 6,5

Arbitro: Fabbri

Marcatore: 54’ st rig. Abraham (R)

Ammoniti: Agudelo (S), Mancini (R), Kumbulla (R), Kiwior (S), Zaniolo (R), Maggiore (S)

Espulsi: al 45’ Amian (S) per doppia ammonizione

LE STATISTICHE

Tammy Abraham ha segnato su calcio di rigore al 98' e 3 secondi il gol piú tardivo della storia della Roma in Serie A.

Tammy Abraham ha segnato 12 reti in questo campionato ed è diventato il primo inglese a raggiungere 12 marcature in una singola edizione del torneo da Gerald Hitchens (12 nel 1962/63).

La Roma ha registrato tre clean sheet nelle ultime sei partite di campionato, tanti quanti quelli collezionati nei precedenti 12 turni in Serie A.

Gianluca Mancini è il giocatore che ha ricevuto piu' cartellini nei maggiori cinque campionati europei in corso (12 di cui 11 ammonizioni e un'espulsione).

Gianluca Mancini ha ricevuto almeno un cartellino in otto delle ultime nove partite giocate in Serie A (sette ammonizioni e un'espulsione nel parziale).

La Roma non ha subito gol nel primo tempo in 17 delle 27 partite giocate in questa Serie A, solo il Napoli (19) ha fatto meglio nel torneo in corso.

Nessun giocatore ha ricevuto piú cartellini rossi di Kelvin Amian nella Serie A in corso (due).

Solamente Napoli (17) e Bologna (15) hanno colpito piu' legni della Roma (14) in questo campionato.

Michael Fabbri ha estratto sei cartellini rossi in 10 partite in questa Serie A, più di chiunque altro.