Serie A, Roma-Torino 1-1: Matic risponde a Linetty, Mourinho salvo nel finale

ROMA-TORINO 1-1

Un gol del giallorosso in pieno recupero rimedia al vantaggio granata in avvio di ripresa, l’ex Belotti sbaglia un rigore al 92’

Roma-Torino, le immagini del match dell'Olimpico













































Belotti tradisce Mourinho, Matic no e allora la Roma si salva in pieno recupero in casa contro il Torino pareggiando 1-1 all'Olimpico. Al vantaggio granata di Linetty in avvio di ripresa risponde il centrocampista giallorosso al 94', poco dopo il rigore tirato sul palo proprio dal grande ex della partita. Beffa per Juric mentre lo Special One non riesce comunque a uscire dalla crisi con una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

LA PARTITA

Emozioni a raffica all’Olimpico nell’1-1 tra Roma e Torino. Giallorossi che non escono dalla crisi con una sola vittoria nelle ultime cinque partite e lasciano lo stadio tra i fischi, recrimina il Torino che manca la possibilità di avvicinarsi alla zona Europa. Avvio a ritmi bassi con Zaniolo che ci prova al 19’ ma il suo tiro finisce alto. Passano cinque minuti e l’arbitro Rapuano prima assegna e poi toglie, con l’ausilio del Var, un rigore ai giallorossi per un tocco di mano di Ricci in area. Poco dopo la mezz’ora Rui Patricio in uscita toglie la palla dai piedi di Sanabria su cross di Singo, nel finale di tempo il Torino spinge di più e la Roma prova a ripartire ma nessuna delle due squadre riesce a essere davvero pericolosa.

Nella ripresa El Shaarawy, appena entrato, si fa murare da Djidji da buona posizione, al 55’ non sbaglia invece di testa Linetty servito dal perfetto cross di Singo: è 1-0 granata. Passano tre minuti e una punizione di Zaniolo sfiora il palo, al 62’ Sanabria spara di poco alta la palla del possibile raddoppio su assist del solito Singo, al 66’ è Vlasic a impegnare Rui Patricio. Al 70’ Mourinho butta nella mischia Belotti e Dybala ed è subito l’argentino a scaldare i guanti di Milinkovic-Savic, poi ci prova El Shaarawy ma il portiere granata è sempre attento. La Roma si getta in avanti e nel recupero succede di tutto. Al 92’ Djidji calcia Dybala in area ed è rigore netto, dagli 11 metri però il grande ex Belotti colpisce il palo esterno. Sembra il baratro per Mourinho, espulso poco prima del 90’ per proteste, ma al 94’ ci pensa Matic con un gran tiro da lontano a infilare Milinkovic-Savic. Beffa per Juric, la Roma è salva ma dagli spalti arrivano solo fischi.

LE PAGELLE

Smalling 5,5 – Dorme sul gol del Torino come tutti i suoi compagni di reparto, prova a reggere la difesa con la solita leadership

Zaniolo 5,5 – Spento e scarico, sbaglia spesso e lotta senza mai riuscire a prevalere col fisico, manca di brillantezza

Singo 7 – Entra e spacca la partita, devastante sulla destra, tutte le azioni pericolose del Torino arrivano dalla sua parte

Miranchuk 6,5 – Si muove tra le linee giocando moltissimi palloni, non prova mai la conclusione dalla distanza ma innesca spesso i compagni

IL TABELLINO

ROMA-TORINO 1-1

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6,5, Mancini 5, Smalling 5,5, Ibanez 5, Celik 5, Cristante 5,5 (24’ st Tahirovic 5,5), Camara 5 (8’ st Matic 7), Zalewski 5 (25’ st Dybala 7), Volpato 5 (1’ st El Shaarawy 6,5), Zaniolo 5,5, Abraham 5 (25’ st Belotti 5). A disp.: Boer, Svilar, Pellegrini, Shomurodov, Viña, Kumbulla, Bove, Tripi. All. Mourinho 6

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6,5, Djidji 5,5, Buongiorno 5 (st 7’ Rodriguez 6), Zima 6,5, Lazaro 6,5, Ricci 5,5, Linetty 7 (35’ st Adopo sv), Vojvoda sv (30’ pt Singo 7), Miranchuk 6,5 (35’ st Radonjic sv), Vlasic 6, Sanabria 6. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Seck, Garbett, N'Guessan. All. Juric 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: st 10’ Linetty (T), st 49’ Matic (R)

Ammoniti: Buongiorno, Camara, Dybala, Tahirovic, Lazaro

Espulsi: Mourinho

LE STATISTICHE

-Roma e Torino hanno pareggiato un match di Serie A in casa dei giallorossi per la prima volta dal dicembre 2015

-La Roma ha conquistato 10 punti nelle prime sette partite casalinghe in questa Serie A, mai così pochi dalla stagione 2005/06 (8).

-Per la prima volta in questa Serie A la Roma ha recuperato punti una volta andata in svantaggio in partite casalinghe

-Il Torino ha perso cinque punti da situazione di vantaggio in trasferta

-Quello di Nemanja Matic al 93'24'' è il gol casalingo più tardivo della Roma in Serie A dalla rete di Daniele De Rossi contro il Cagliari l'11 settembre 2011 (96'03'')

-Karol Linetty ha segnato il quarto gol in trasferta in Serie A (su 13), ma il polacco è andato a segno solamente in due stadi da ospite: l’Olimpico (2 gol, vs Lazio e Roma) e Mapei Stadium (2 gol vs Sassuolo)

-Primo gol di testa in Serie A per Karol Linetty che non andava in gol nel massimo campionato dal 23 ottobre 2020

-Wilfried Singo ha fornito l’assist per il gol di Linetty e ha quindi preso parte attivamente a un gol da subentrato per la prima volta in Serie A.

-Per la prima volta in questa Serie A la Roma non ha né effettuato né concesso un singolo tiro nello specchio della porta nel primo tempo

-Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 12 delle sue 15 partite, nessuna squadra ha fatto meglio in questa stagione di Serie A

-José Mourinho è imbattuto nelle cinque sfide in Serie A da allenatore contro il Torino.