Ranieri esulta: "Dedico la vittoria ai tifosi. Futuro? Ho già riconsegnato il patentino"

Il colpaccio in casa dell'Inter tiene più che mai in corsa la Roma nella lotta Champions. Determinante il gol di Soulé, sempre più decisivo dopo l'infortunio di Dybala, in una squadra letteralmente trasformata da Claudio Ranieri. Per il tecnico giallorossi numeri record in Serie A: 18 risultati utili di fila frutto di 13 vittorie e 5 pari. "È una vittoria che dedichiamo ai nostri tifosi dato non sono potuti venire - l'analisi al novantesimo di Ranieri -. Siamo venuti qui con la voglia e la determinazione di vincere, stiamo bene fisicamente e abbiamo voluto osare. La prima mezz'ora è stata davvero molto bella, poi loro ci hanno preso le misure e siamo stati diligenti a chiudere bene in occasione delle occasioni che hanno creato".