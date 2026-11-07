Cagliari-Frosinone, paura per un tifoso rossoblù: precipita di testa da balaustra

07 Nov 2026 - 20:17
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Paura alla Unipol Domus di Cagliari al termine della partita tra i rossoblù e il Frosinone. Un tifoso rossoblù è rimasto ferito dopo essere precipitato dalla balaustra che delimita la curva, riportando un trauma cranico mentre festeggiava la vittoria della squadra. A prestare i primi soccorsi sono stati gli stessi calciatori del Cagliari, che hanno notato l'incidente dal terreno di gioco e dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Il supporter è stato successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu. 

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