Roma, Gasperini: "Analogie con il Real? No, da questa abbiamo più cose da imparare..."

Gian Piero Gasperini è un misto di rabbia e di delusione, stretto com'è dentro una sconfitta, la seconda, subendo una rimonta bruciante quando i tre punti sembravano quasi una formalità. E' la Champions, si direbbe, dura fino all'ultimo minuto e giocata, pare ovvio, contro squadre di livello. Certo è che c'è un abisso tra la sua Roma dominante per un tempo a Old Trafford e in grande difficoltà, fino alla sconfitta, nella ripresa: "Analogie con il Real? No, penso sia stata una partita diversa. Là è successo tutto negli ultimi sette-otto minuti su calcio d'angolo e non c'erano stati segnali evidenti. Oggi c'è stato l'episodio del rigore che gli ha senza dubbio dato una grande spinta".