Gilardino: “Sono abbastanza arrabbiato, ma abbiamo tenuto bene il campo”

L'allenatore del Parma Alberto Gilardino ha parlato al termine della partita persa dal suo Parma contro il Bologna: "Sono abbastanza arrabbiato ma non sono molto lucido per vedere chiaramente gli episodi. Mi soffermerei sulla prestazione. Questa sconfitta ci deve dare forza per il futuro. Se l’atteggiamento è questo sono sicuro che ci toglieremo soddisfazioni. Giocare 90 minuti in dieci non è semplice ma abbiamo tenuto bene il campo. Abbiamo avuto un'occasione incredibile con Touré. Rispetto alle ultime gare siamo partiti meglio di altre volte nei primi sette minuti, con atteggiamento giusto. Poi la squadra ha lottato con le unghie e con i denti e ha voluto rimanere in partita. Ci siamo riusciti ma siamo andati sotto, poi potevamo fare meglio nella gestione e non era semplice. C’è rammarico perché ci tenevamo a finire con risultato positivo”.