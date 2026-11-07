Bologna, Palladino: "Partita della maturità. Episodi arbitrali? Sembrava la scorsa stagione"

Raffaele Palladino si gode la quarta vittoria di fila del suo Bologna nel derby emiliano con il Parma: "La classifica? Calma. È bello quello che è successo in questo periodo e ringrazio i ragazzi. La nostra ambizione è sempre quella di guardare partita per partita e giocarsela con tutti. Questa era la partita della maturità perché qui non è facile vincere. Si è messa bene per noi con l'espulsione, poi non siamo riusciti a scardinare la difesa e così abbiamo deciso di cambiare gli esterni. È andata bene. Il peccato è quello di aver subito il calcio di rigore che ha riaperto i giochi, ma ci portiamo a casa questa vittoria". Due rigori, una espulsione, impossibile non parlare degli episodi arbitrali: "Non parlo dei singoli episodi perché possono esserci errori da entrambe le parti. Dico solo che quando abbiamo incontrato Orsato sono emerse linee guida che piacevano a tutti. Cioè un calcio più veloce e intenso, mentre oggi mi è sembrato di essere tornati all'anno scorso". Ora la sosta: "La sosta? Ovviamente quando arrivano le vittorie è sempre bello continuare e godersi il momento. Ora spero che in nazionale non succeda nulla e tutti tornino sani e salvi. Lavorerò con chi rimane, non mi cambia niente. Dovremo essere bravi alla ripresa a mettere testa nel campionato perché adesso che siamo in alto tutti vorranno batterci".