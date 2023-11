Serie A: Roma-Lecce 2-1, Lukaku rimonta i salentini al 94'

ROMA-LECCE 2-1

Il belga sbaglia il primo rigore da quando gioca in Italia, ma si fa perdonare nel recupero. Pari di Azmoun al 91'. Almqvist illude i salentini

Azmoun-Lukaku, la Roma ribalta il Lecce nel recupero







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Incredibile rimonta della Roma, che nell'11a giornata di Serie A batte 2-1 il Lecce in pieno recupero. Lukaku sbaglia un rigore al 4', il primo da quando gioca in Serie A, ma si fa perdonare in pieno recupero, quando vince il corpo a corpo con Touba e fa venire giù lo stadio Olimpico (94'). I salentini si erano illusi con il gol di Almqvist al 72', m sono stati riagguantati dal primo gol in Italia di Azmoun (colpo di testa potente) al 91' prima di crollare sotto i colpi del belga. Tra il gol dell'iraniano e quello del belga sono passati solo 2 minuti e 17 secondi.

LE PAGELLE

Dybala 7 - "C'è una Roma con e una Roma senza Dybala" continua a ripetere José Mourinho fino alla sfinimento. Lo Special One ha tutte le ragioni di questo mondo. Si procura il rigore, quando prende palla fa sempre scattare l'allarme e nel finale regala a Lukaku l'assist del 2-1

Lukaku 6,5 - Fino al 94' la sua gara è da 5, per il rigore sbagliato e per tanti altre sponde imprecise. Poi al 94' fa venire giù l'Olimpico, con un gol dei suoi. Con l'aiuto di Touba che lo marca nel peggior modo possibile

Ndicka 6,5 - Un'unica sbavatura sul gol del Lecce dove è un po' in ritardo, ma per il resto grande prova difensiva, fatta di anticipi preziosi e duelli quasi sempre vinti

Bove 5,5 - Fa legna in mezzo al campo, ma con poca qualità. Sono pià i falli (5) che le giocate degne di nota

Falcone 7,5 - Ipnotizza Lukaku su rigore, è reattivo su Aouar nel primo tempo e miracoloso su Big Rom nella ripresa. Incolpevole sui due gol nel recupero.

Ramadani 6,5 - Il centrocampista albanese è l'uomo ovunque del Lecce. Prezioso soprattutto in fase difensiva, a inizio ripresa sbroglia una situazione davvero difficile nella propria area.

Almqvist 6,5 - Quando parte in velocità è davvero difficile da fermare, ma non gli arrivano tanti palloni. Bravissimo a bucare Rui Patricio con un sinistro sul primo palo.

Touba 4,5 - La risposta di D'Aversa alle quattro punte della Roma. Se il Lecce non torna con un punto dall'Olimpico la colpa è del 25enne algerino che marca Lukaku nel peggiore dei modi e si fa travolgere dallo strapotere fisico del belga mandando in fumo tutto il lavoro dei compagni.

IL TABELLINO

ROMA-LECCE 2-1

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 5,5 (33' st Kristensen 6), Llorente 6, Ndicka 6,5; Karsdorp 5,5 (33' st Zalewski 6,5), Bove 5,5 (25' st Renato Sanches 6), Cristante 6, Aouar 6 (28' st Azmoun 7), El Shaarawy 6 (33' st Belotti 6); Dybala 7, Lukaku 6,5. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Joao Costa. All.: Mourinho 6,5

Lecce (4-3-3): Falcone 7,5; Gendrey 6, Pongracic 6, Baschirotto 5,5, Dorgu 5 (17' st Gallo 6); Kaba 6, Ramadani 6,5, Rafia 5,5 (17' st Gonzalez 6); Almqvist 6,5 (35' st Touba 4,5), Krstovic 6 (35' st Piccoli sv), Banda 6,5 (28' st Strefezza 5,5). A disp.: Brancolini, Samooja, Venuti, Smajlovic, Oudin, Berisha, Faticanti, Burnete, Blin, Sansone. All.: D'Aversa 6

Arbitro: Colombo

Marcatori: 27' st Almqvist (L), 46' st Azmoun (R), 49' st Lukaku (R)

Ammoniti: Banda (L), Dorgu (L), Renato Sanches (R), Ramadani (L), Touba (L), Strefezza (L), Llorente (R)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Romelu Lukaku ha segnato sei gol nelle prime nove partite con la Roma in Serie A: tra i giocatori che hanno esordito in giallorosso nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dal 1994/95), solo Gabriel Batistuta (10 centri) ha fatto meglio nelle prime nove gare con la maglia dei capitolini.

• Romelu Lukaku è il quarto giocatore della Roma capace dal 2010 di trovare il gol in una partita di Serie A dove ha al contempo sbagliato un calcio di rigore, dopo Francesco Totti (due volte), Edin Dzeko e Lorenzo Pellegrini.

• Romelu Lukaku ha sbagliato il primo rigore in carriera in Serie A, interrompendo una striscia di 14 penalty consecutivi realizzati nella competizione - prima della sfida con il Lecce, l'ultimo errore dagli 11 metri in campionato dal belga risaliva all'agosto 2017 (vs Leicester in Premier League).

• La Roma è la squadra che ha segnato più gol negli ultimi 15 minuti di partita in questo campionato (nove).

• Sardar Azmoun è il secondo giocatore iraniano a realizzare una rete in Serie A, dopo Rahman Rezaei (sei centri tra il 2001 e il 2007).

• La Roma ha vinto 24 delle 34 partite (9N, 2P) di Serie A contro il Lecce: soltanto l’Inter è riuscita a battere più volte (26) i salentini nel massimo campionato.

• La Roma ha ottenuto quattro vittorie di fila in casa in Serie A per la prima volta dallo scorso marzo (serie di cinque in quel caso)

• Wladimiro Falcone ha parato due degli ultimi cinque rigori affrontati in Serie A dopo non aver neutralizzato nessuno dei precedenti sette fronteggiati nella competizione – nel 2023 solo Benjamin Lecomte (tre) ha parato più tiri dal dischetto dell’estremo difensore del Lecce nei cinque principali campionati europei (due, appunto).

• Soltanto Cagliari e Frosinone (otto a testa) hanno perso più punti da situazione di vantaggio del Lecce (cinque) in questo campionato.