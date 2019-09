Serie A, Roma-Atalanta 0-2: Zapata e De Roon stendono i giallorossi

ROMA-ATALANTA 0-2

Prima sconfitta in stagione per la Roma di Fonseca , che cade in casa contro l'Atalanta nel match della quinta giornata di campionato. All'Olimpico finisce 2-0 per la squadra di Gasperini, che passa al 71' grazie a un gran gol di Zapata e poi raddoppia al 90' con il colpo di testa di De Roon. I bergamaschi salgono a quota 10 punti, i giallorossi restano fermi a 8.

































































LA PARTITA

Si ferma dopo cinque partite (quattro in campionato e una in Europa League) la striscia positiva della Roma, che contro l'Atalanta paga una serata sottotono sia dal punto di vista tattico che fisico. Fonseca sceglie il 3-5-1-1 per contrastare il dinamismo della Dea: Spinazzola e Florenzi sono gli esterni, mentre Zaniolo agisce da mezz'ala con Pellegrini schierato alle spalle di Dzeko. Una mossa che sembra pagare nella prima parte di gara, quando a Dzeko capita anche la grande chance per portare in vantaggio i giallorossi (paratona di Gollini al 32'). Poi però l'Atalanta risale con la corsa e, soprattutto, con una proprietà di palleggio invidiabile.

Malinovskyi e Gomez sono sincronizzati sulla trequarti, in mezzo al campo la coppia Freuler-De Roon offre le consuete garanzie mentre il solo Ilicic delude un po' le aspettative nel ruolo di centravanti. Così Gasperini inserisce Zapata dopo un'ora e il colombiano si comporta da campione puro. Ovvero quello che entra e ti risolve la partita, come al minuto 71 quando infila in porta con un mancino di totale potenza. La Roma, che nella ripresa cala sensibilmente, è pericolosa soltanto con un'azione di Zaniolo (errore da pochi passi dopo una bella azione personale) e con una casuale chance capitata a Kalinic (78'). La squadra di Fonseca esce lentamente dal match e al 90' regala a De Roon il colpo di testa che chiude la serata.



LE PAGELLE

Zaniolo 5 - Agisce da mezz'ala, toccando tantissimi palloni e sbagliandone anche molti. Fisicamente sta bene, però è poco lucido al momento dell'ultima scelta come in occasione del gol divorato al 59'.

Dzeko 5,5 - Discreto primo tempo, mentre nella ripresa cala vistosamente. Gollini gli nega il quarto gol in campionato.

Smalling 5,5 - Esordisce da titolare e si comporta bene fino alla rete di Zapata, che gli ruba il tempo e non perdona.

Malinovskyi 6,5 - Piedi delicati e ottima visione di gioco. Insieme a Gomez fa un gran lavoro sulla trequarti bergamasca.

Zapata 7 - Entra dopo un'ora di gioco e spacca la partita con una terrificante conclusione di sinistro.

Ilicic 5,5 - Un destro a lato, al volo, su pregevole assist di Gomez. Poi basta. Qualche sponda per la squadra, ma da centravanti fatica a esprimersi al meglio.



IL TABELLINO

ROMA-ATALANTA 0-2

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez 6; Fazio 5,5 (31' st Kalinic 5,5), Smalling 5,5, Kolarov 5,5; Florenzi 5,5, Cristante 5, Veretout 5,5, Zaniolo 5 (20' st Mkhitaryan 5), Spinazzola 6 (11' st Juan Jesus 5,5); Pellegrini 5; Dzeko 5,5.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Pastore, Diawara, Antonucci, Mkhitaryan, Kluivert. All.: Fonseca 5,5

Atalanta (3-4-2-1): Gollini 7; Toloi 6,5, Kjaer 5,5, Palomino 5,5; Hateboer 6, De Roon 6,5, Freuler 6,5, Castagne 6; Malinovskyi 6,5 (34' st Gosens 6), Gomez 6,5 (43' st Pasalic 6,5); Ilicic 5,5 (15' st Zapata 7). A disp.: Rossi, Sportiello, Masiello, Arana, Djimsiti, Ibanez, Barrow. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Irrati

Marcatori: 26' st Zapata (A), 45' st De Roon (A)

Ammoniti: Kjaer (A); Zaniolo, Juan Jesus (R)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

10 punti dopo cinque partite per l'Atalanta in questa Serie A, miglior risultato per i bergamaschi nella massima serie dal 2011/12 (10).

La Roma non ha trovato il gol in una partita interna di Serie A per la prima volta dall’ottobre 2018 (0-2 v SPAL).

La Roma non trovava la sconfitta in Serie A dal marzo 2019 - ha interrotto una striscia di 13 gare senza sconfitta nella competizione.

Prima dell’Atalanta (3V, 3N), l’ultima squadra a rimanere imbattuta per sei match consecutivi in trasferta contro la Roma in campionato è stata la Juventus nel dicembre 2011 (sette in quel caso).

L'Atalanta ha stabilito il suo nuovo record di imbattibilità esterna in Serie A: nove trasferte di fila senza sconfitte.

Sono sei i pali colpiti dalle avversarie della Roma in questa Serie A, record nei Top-5 campionati europei.

Duván Zapata non segnava un gol in Serie A da subentrato dal novembre 2018, contro il Bologna.

Zapata ha preso parte attiva ad un gol in tutte le sue ultime quattro presenze di Serie A contro la Roma (due gol, due assist).

50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Roma per Bryan Cristante.

100ª presenza in Serie A per Nikola Kalinic, dopo 493 giorni dalla sua ultima nella competizione (maggio 2018).

La Roma è l'unica squadra contro cui Marten de Roon ha realizzato più di una sola rete in Serie A (due).