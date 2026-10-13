Mourinho: "Io e la Roma saremo avversari, mai nemici. Vinicius? Fa male al cuore vederlo così"
Lo Special One torna all'Olimpico di Roma come tecnico del Real Madrid: "Non ho mai salutato i sostenitori giallorossi, magari domani potrò sentire il calore della gente"
Riecco José Mourinho a Roma. Lo Special One torna allo Stadio Olimpico mercoledì sera da avversario, in veste di allenatore del Real Madrid. Tutto pronto per il secondo turno della League Phase di Champions League, presentata così dall'allenatore portoghese: "Nelle prime due partite di Champions abbiamo trovato le due squadre migliori d'Italia, prima l'Inter e ora la Roma. Gasperini da anni fa un gran lavoro, siamo preparati ai principi di gioco della Roma, anche se sappiamo che potranno mettere in campo qualcosa di diverso. Sanno che quelli con la maglia bianca non sono propriamente una squadra facile, siamo anche preparati a poter reagire a qualcosa di diverso, ma è importante quello che vogliamo fare noi".
Per lui sarà un incrocio speciale: "Durante i 90 minuti, io e i tifosi romanisti saremo avversari. Ma non saremo mai nemici, solo avversari. Durante la gara non c'è spazio per alcun dubbio, sia io sia la Roma vogliamo vincere". Quando fu esonerato, Mourinho non ebbe la possibilità di salutare i sostenitori della Roma: "Questa è la vita e questo è il calcio, magari domani avrò l'opportunità di sentire l'amore della gente e cercherò di controllarmi anche se non so se ci riuscirò. Sono stato trattato bene in tantissimi club, ma di certo i romanisti sono persone speciali".
Il Real arriva a questa gara circondato da tanta tensione, dopo l'espulsione di Vinicius nella vittoria contro il Villarreal e le proteste di Mou che non si è presentato in conferenza stampa a fine match: "Mi ha fatto male al cuore vedere Vinicius in quella situazione. È un ragazzo felice, che lavora tanto, ma che non ha ancora trovato la gioia di essere decisivo in questa stagione. Vedremo se lo sarà nelle prossime partite". "Non voglio parlare degli arbitri. Fanno del loro meglio, ma siamo molto frustrati per questa situazione", ha aggiunto Tchouameni, al fianco del tecnico in conferenza.