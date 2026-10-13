Mourinho: "Io e la Roma saremo avversari, mai nemici. Vinicius? Fa male al cuore vederlo così"

Per lui sarà un incrocio speciale: "Durante i 90 minuti, io e i tifosi romanisti saremo avversari. Ma non saremo mai nemici, solo avversari. Durante la gara non c'è spazio per alcun dubbio, sia io sia la Roma vogliamo vincere". Quando fu esonerato, Mourinho non ebbe la possibilità di salutare i sostenitori della Roma: "Questa è la vita e questo è il calcio, magari domani avrò l'opportunità di sentire l'amore della gente e cercherò di controllarmi anche se non so se ci riuscirò. Sono stato trattato bene in tantissimi club, ma di certo i romanisti sono persone speciali".