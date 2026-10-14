L'Olimpico ai piedi di Mourinho: striscioni e ovazione, lui manda un bacio alla curva

© Getty Images
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"Chi ha vinto con la Roma non può esser dimenticato: l'allenatore del Real Madrid, José Mourinho". Così lo speaker giallorosso ha presentato l'ex tecnico giallorosso, oggi sulla panchina dei Blancos, che è torna all'Olimpico dopo esser stato due anni e mezzo nella Capitale e aver conquistato una Conference League con la Roma. Poi la standing ovation dello stadio Olimpico dopo l'annuncio.
Nel corso dei primi minuti sono stati esposti tanti striscioni come ad esempio "A Budapest ci hai difeso fino all'inferno". Ne ha esposto uno anche la curva come si può vedere dalle foto pubblicate sopra: al tifo organizzato giallorosso lo Special One ha risposto con un bacio. Nel pomeriggio inoltre, è sbucato questo striscione anche davanti al Colosseo: "Tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via... onorare Roma fino alla follia".