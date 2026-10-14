L'Olimpico ai piedi di Mourinho: striscioni e ovazione, lui manda un bacio alla curva

Nel corso dei primi minuti sono stati esposti tanti striscioni come ad esempio "A Budapest ci hai difeso fino all'inferno". Ne ha esposto uno anche la curva come si può vedere dalle foto pubblicate sopra: al tifo organizzato giallorosso lo Special One ha risposto con un bacio. Nel pomeriggio inoltre, è sbucato questo striscione anche davanti al Colosseo: "Tra ferite e vittorie ci hai insegnato una via... onorare Roma fino alla follia".