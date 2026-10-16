Fiorentina, Vanoli: "Giochiamo con coraggio e non guardiamo la classifica. Out Atta"

"Domenica la Fiorentina deve fare una grande partita, migliorando gli errori della gara precedente. Quello che è successo contro il Genoa deve essere una lezione". Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in conferenza stampa in vista della partita di campionato contro il Como, in programma domenica 18 ottobre alle 15, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I viola sono penultimi in classifica, con solo 4 punti. Il Como di Fabregas, invece, in campionato è settimo, con 11 punti, ma è reduce dalla sconfitta rimediata in Champions League a Rotterdam, contro il Feyenord e non avrà a disposizione l'ex di turno Moise Kean. La Fiorentina deve invece ancora rinunciare ad Atta. "Sta lavorando con doppie sedute", spiega il tecnico viola. Da valutare anche Ranieri, che ha saltato gli ultimi allenamenti.