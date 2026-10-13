Roma, Gasperini: "Mourinho merita gratitudine. La Conference? Più importante qualificazione Champions"

Cosa serve per diventare grandi come il Real?

Difficile avere come riferimento il Real Madrid per quello che rappresenta nel mondo: sono il club più titolato che ha più tifosi nel pianeta. Non devono essere loro il nostro riferimento. Ma domani ci misureremo con loro. Abbiamo giocato recentemente con Inter e Como che sono tre le migliori in Italia, ora ci tocca il Real per vedere a che livello siamo



Sul ritorno di Mourinho: che accoglienza ci sarà all'Olimpico?

Giusto che ci sia un tributo. Nei confronti di Mourinho c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà. Sono cose che ognuno sente, poi però inizia la partita. E quando la partita inizia i sentimenti vengono messi da parte. i nostri tifosi tiferanno per la Romaù