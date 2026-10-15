Roma-Real Madrid, le pagelle: Gollini e la difesa rovinano la festa. Endrick ridicolizza la Roma, Vinicius spettatore non pagante

L'Olimpico ai piedi di Mourinho: striscioni e ovazione, lui manda un bacio alla curva
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Il portiere colpevole soprattutto sul secondo e quarto gol, Balerdi e Koulierakis entrano malissimodi Matteo Dotto
ROMA
GOLLINI 4 - Aveva fatto un'egregia partita, ma la corta respinta sui piedi di Espì dopo il colpo di testa di Endrick vale un voto in meno. Poco protetto dai difensori sul 3-3, ma sul poker di Rudiger doveva uscire e perde un secondo voto.
MANCINI 6.5 - Prova solida, s'arrangia d'esperienza su Bellingham nell'azione che poi sfocia nel 3-1. Ammonito per trattenuta su Mbappé (dal 62' BALERDI 5 - Questa volta non è il consueto "muro". Sui due gol da corner ha le sue belle responsabilità).
NDICKA 5.5 - Aveva fatto tutto bene fino alle battute finali: poi i tre gol negli ultimi 8 minuti - tutti sugli sviluppi di calcio d'angolo - pesano sul voto e soprattutto sul risultato.
HERMOSO 6.5 - Ha sulla coscienza il momentaneo pareggio di Mbappé, ma è un errore che non inficia una prestazione comunque di sostanza e personalità (dall'80' KOULIERAKIS 5 - Colpevole sul gol di Endrick, non trasmette sicurezza e naufraga con Balerdi e Ndicka).
WESLEY 7 - Lotta e rilancia, prezioso e attento in modalità difensiva ci mette sempre grande personalità.
KONE SV - Dopo un quarto d'ora issa bandiera bianca per uno stiramento che sembrerebbe roba seria (dal 16' PISILLI 6 - Non ha il "miedo escenico" di giocare contro il grande Real, lo fa con personalità anche se nel finale perde colpi).
DE ROON 6 - Azzecca, con la collaborazione di una deviazione, la rete dell'1-0. Poi ci mette grinta e palle ma nelle battute finali cala.
MOLINA 5.5 - Alterna cose ottime a svarioni pericolosi, come quando sul finale del primo tempo dà il via a un contropiede che Bellingham non concretizza.
SOULE 8 - Grande protagonista con i suoi guizzi e le sue intuizioni. Arma il destro di De Roon per l'1-0 e trova una splendida imbucata per il 3-1 di Malen. Unico pecca, quando Cucurella nel primo tempo gli va via e quasi segna (dal 62' PELLEGRINI 5.5 - Entra sul 3-1 e lo fa al piccolo trotto. Non si macchia di colpe gravi, ammonito per fallo su Bernardo Silva guadagna un giallo nel finale su Carreras).
DYBALA 6.5 - Partita di sacrificio, arpiona il pallone a Konate dando il via all'azione del gol di De Roon. Rimane negli spogliatoi nell'intervallo per un guaio muscolare (dal 46' MORA 6 - Serve a Malen la palla del 2-1, ha anche l'occasione di far male servito da Malen ma la spreca).
MALEN 8 - Difficile chiedergli di più. Una doppietta d'autore, tanto movimento e un paio di invenzioni che Mora e Pellegrini sprecano
Allenatore GASPERINI 5 - Perdere prendendo tre gol su corner negli ultimi minuti di una partita condotta alla grande fino al 3-1 è colpa grave. Con il senno di poi, i cambi difensivi con gli ingressi di Balerdi e Koulierakis si rivelano carte perdenti.
REAL MADRID
COURTOIS 5.5 - Tre gol sul groppone, nessun miracolo per il resto, soltanto ordinaria amministrazione.
DUMFRIES 5 - Prestazione anonima, spinge poco e non dà grandi sicurezze neppure in fase difensiva (dal 58' GULER 6,5 - Ci mette qualità e volontà)
KONATE 5 - Male dietro, impalpabile negli sganciamenti offensivi.
RUDIGER 7 - Meglio di Konate nella fase difensiva, match winner con quel gol da ex che vale tre punti e gela l'Olimpico.
CUCURELLA 4 - Sfondato nel primo tempo dalla premiata ditta Soulè-Wesley, completa l'opera con un gol sbagliato dopo aver fatto fuori, per una volta, il 18 giallorosso. Nullo nella ripresa (dal 78' CARRERAS SV)
TCHOUAMENI 5.5 - Macina chilometri ma con esiti altalenanti. Irriso da un gran numero di Soulè (dal 70' BERNARDO SILVA 6 - Mette ordine in un centrocampo che era piuttosto slabbrato).
VALVERDE 6.5 - Non è al top della condizione e si vede. Ma con l'aiuto dell'esperienza si salva da un possibile naufragio e sui calci piazzati è una sentenza.
DIOMANDE 5.5 - Si accende a intermittenza: qualche buona iniziativa ma anche tante pause (dal 78' ESPÍ 6.5 - "Rebotero" mortale quando Gollini gli serve l'assist per la rete che dà il la alla rimonta).
BELLINGHAM 5.5 - Da uno con le sue qualità tecniche e fisiche ci si aspetta sempre qualcosa in più. Non una partita da ricordare.
VINICIUS 4 - Spettatore non pagante. Non si vede mai e non aiuta Cucurella, sempre travolto dalla coppia Soulè-Wesley. Perde palla nell'azione del 2-1 giallorosso Per una volta non ha neppure comportamenti censurabili (dal 58' ENDRICK 8 - Prima una simulazione vergognosa, poi provoca il gol di Espì e si mette in proprio per il 3-3. Dal basso del suo 1.71 d'altezza ridicolizza i centrali giallorossi).
MBAPPÉ 6.5 - Firma il gol dell'1-1 ma non spaventa neanche troppo la difesa giallorossa. Che prima del tracollo sui corner fatali aveva retto bene l'urto.
Allenatore MOURINHO 7 - Si emoziona appena prima del fischio iniziale. Azzecca tutti i cambi. Esulta con grande fairplay.
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