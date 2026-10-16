Palladino carica i suoi: "Dobbiamo fare una partita che possa infastidire l'Inter". E su Dovbyk...

Sulla condizione della squadra: "Ho un grande gruppo di lavoratori. Faccio i complimenti alla società perché hanno preso dei ragazzi che sono veri e propri professionisti che curano il loro corpo e la loro alimentazione. Qui a Bologna si lavora benissimo. Sta a me poi mettere dentro qualcosa in più a livello aerobico e tecnico. La forma fisica sta crescendo piano piano e va di pari passo ai risultati della squadra, ma non abbiamo la bacchetta magica".