Roma, storia di una sconfitta assurda: assenze e cambi fatali per Gasp

Anche dopo il 3-1, per almeno 25 minuti, la squadra di Gasperini è rimasta in piena gestione. Poche sofferenze e anzi un paio di azioni pericolose gettate al vento da Mora e Pellegrini. Quasi quasi dall'Olimpico stavano per partire quegli "olè" che spesso portano una sfiga pazzesca. Ma non c'è stato il tempo neppure di pensarli. Perché negli otto minuti più recupero sono arrivati quei tre fatali calci d'angolo (due diretti e uno indiretto, il primo) che hanno ribaltato situazione e risultato. Colpevoli? Tanti. Tutti i difensori, ovviamente. E il portiere. Gollini ha smesso di parare: prima la brutta corta respinta sul colpo di testa di Endrick che ha portato al tap-in di Espì. Poi le due zuccate vincenti: la prima sempre del piccolo numero 9 brasiliano (alto 171 centimetri) con marchiano errore soprattutto di Koulierakis quindi il poker servito nell'area piccola dall'ex Rudiger con Gollini piantato sulla riga di porta. Certo Gasperini ha le sue attenuanti: prima di tutto l'assenza di Svilar, che starà fuori ancora un paio di settimane.