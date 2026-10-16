Daniel Maldini torna sull'incidente: "Ho fatto una cavolata e la pago, ma adesso si saprà la verità"

16 Ott 2026 - 16:42
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Daniel Maldini torna sull'incidente stradale che lo ha visto protagonista all'alba di domenica 13 settembre. Nei successivi test, l'attaccante del Cagliari fu trovato positivo all'alcoltest e negativo al test per le sostanze stupefacenti: "Ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto", ha spiegato a Sky Sport, "però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto. Adesso si saprà la verità, e la verità si sa. L’importante è che tutto questo sia passato, la mia famiglia è sempre stata al mio fianco e siamo andati avanti, questo è l'importante".

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