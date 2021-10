Serie A, la Roma annuncia il via alla campagna abbonamenti: “Per innamorarsi ancora”

SERIE A

I giallorossi saranno il primo club in Italia a farlo dopo lo scoppio della pandemia, vendita al via nella mattinata di lunedì

La vita sta lentamente tornando alla normalità e con lei anche il calcio. Solo pochi giorni fa l’annuncio dell’aumento della capienza massima degli stadi al 75% del pubblico e ora la mossa della Roma, che è il primo club di Serie A ad aver annunciato ufficialmente l'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022. “A partire da 14€ per partita - recita il comunicato sul sito giallorosso - sono 17 i match inclusi nell’abbonamento 2021-22 (15 gare di Serie A, più le rimanenti 2 del Group Stage di Uefa Europa Conference League)".

La vendita degli abbonamenti prenderà il via nella mattinata di lunedì 11 a partire dalle ore 11 e sarà suddivisa tra coloro che vorranno rinnovare il proprio abbonamento (interrotto circa un anno e 8 mesi fa) e coloro che, invece, decideranno di sottoscriverne uno nuovo: "Fino alle ore 11:00 di giovedì 14 ottobre gli abbonati Serie A 2019-20 potranno rinnovare l'abbonamento, confermando il loro posto se disponibile oppure scegliendo un nuovo posto (anche all’interno di altri settori). Contemporaneamente alla prelazione riservata agli abbonati Serie A 19-20, sui posti liberi, sarà possibile acquistare fin da subito un nuovo abbonamento. A partire dalle ore 12:00 di giovedì 14 ottobre, tutti i posti non confermati dagli Abbonati verranno liberati e resi disponibili per l’acquisto".

