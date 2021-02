Roma, Zaniolo torna a lavorare col pallone: “Restart”

Nicolò Zaniolo corre verso il rientro. Dopo il consulto con il professor Fink dei giorni scorsi, oggi il centrocampista della Roma è tornato a lavorare in campo con il pallone a 4 mesi dalla rottura del legamento crociato. A metà marzo, invece, è programmata l'ultima visita con il medico che lo ha operato per ottenere il via libera definitivo per tornare a disposizione di Fonseca (e magari anche di Roberto Mancini…). Le previsioni che circolano nella Capitale vedono il 22 giallorosso convocabile già a partire da metà aprile, i tifosi giallorossi incrociano le dita.