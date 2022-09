Roma, Zaniolo toglie il tutore e scalpita: verso la panchina contro l'Empoli

In casa Roma si avvicina il rientro per Nicolò Zaniolo. Il numero 22, dopo la lussazione alla spalla rimediata contro la Cremonese una ventina di giorni fa, potrebbe essere in panchina lunedì con l’Empoli per poi tornare tra i titolari nella sfida all’Atalanta prima della sosta. Zaniolo, che ha tolto il tutore al braccio, questa mattina ha lavorato a parte su un altro campo mentre i compagni sono scesi in campo per la rifinitura in vista della gara con il Ludogorets in programma giovedì sera.