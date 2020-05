Roma, Zaniolo riprende ad allenarsi: "Sono tornato"

Nicolò Zaniolo è tornato. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram, pubblicando un video in cui effettua alcune ripetute sul campo di Trigoria a 4 mesi esatti dalla rottura del crociato (era il 12 gennaio). Per ora, naturalmente, allenamento individuale e poca attività col pallone, in attesa di poter tornare a correre assieme ai compagni e recuperare anche la piena forma fisica. Sui social è arrivata puntuale la carica dei colleghi (tra cui Marchisio, Mandragora e Antonucci) e di mamma Francesca.